Il Commissario straordinario per il collegamento stradale Cisterna-Valmontone Antonio Mallamo e il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini hanno fissato la data dell'Assemblea pubblica per la presentazione del progetto della Bretella Cisterna-Valmontone. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino, durante le comunicazioni di apertura del Consiglio comunale del 27 novembre scorso.

L'Aula consiliare di Cisterna ospiterà l'Assemblea pubblica il giorno 6 dicembre alle ore 17, per sottoporre alla comunità il collegamento stradale Cisterna-Valmontone e le relative opere connesse, in attesa dell'iter degli espropri dei terreni.

«Come avevamo già preannunciato lo scorso 15 settembre – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica Andrea Santilli – abbiamo organizzato questo incontro aperto alla comunità, grazie alla collaborazione del Commissario straordinario Antonio Mallamo che non ha mai fatto mancare la sua disponibilità. La Bretella autostradale è un'opera strategica per la nostra comunità e per l'intero territorio della parte nord della Provincia pontina per mettere Cisterna al centro della logistica, data l'importante concentrazione del Polo Industriale sul nostro territorio. Invitiamo la cittadinanza a prendere parte all'Assemblea, insieme con i consiglieri e l'Amministrazione comunale».