Nuovi alberi per rendere migliorare l'estetica delle aree urbane di Aprilia e ridurre le emissioni di C02. E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale che ieri ha partecipato all'evento "Un albero per il futuro", l'iniziativa organizzato da Natu in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Aprilia, del Ministero dell'Ambiente, il Ministero alle politiche agricole, Anci e l'Agenzia Enea. I bambini della scuola primaria Morante hanno potuto vivere l'emozione di porre a dimora un nuovo albero nell'aiuola adiacente il plesso di via Montegappa, area che a breve grazie al progetto Natu verrà trasformata in un angolo verde nel centro urbano. Alla giornata hanno presenziato l'assessore all'ambiente Vittorio Marchitti e il presidente del Consiglio comunale Salvatore Lax, che insieme ai referenti di Natu e Aprilia Ecologica hanno illustrato l'importanza di porre a dimora nuove essenze arboree e l'importanza degli alberi per la funzione svolta all'interno dell'ecosistema e per il benessere che arreca alle persone. Al termine, i piccoli studenti della Morante hanno potuto contribuire alla riforestazione dell'area prescelta, dove sono state piantumati una quarantina di nuove arboree. «E' stato emozionante - sottolinea l'assessore Marchitti - constatare con quanto entusiasmo i bambini abbiano la voglia di imparare e contribuire in prima persona a migliorare l'ambiente che li circonda e la nostra città. Questa iniziativa ha rappresentato solo uno step nella sensibilizzazione all'educazione ambientale e a favorire l'incremento del numero di alberi presenti nella nostra città».