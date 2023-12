Anche il Comune di Sermoneta Sermoneta partecipa fine settimana - sabato 2 e domenica 3 dicembre - all'apertura straordinaria delle Dimore Storiche del Lazio, iniziativa promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova, con due visite guidate gratuite del piano terra di Palazzo Ada Caetani, che ospita la mostra sui reperti della Necropoli di Caracupa e il Museo della Ceramica alle ore 11.00 e alle ore 15.00. Informazioni e prenotazioni al 324 8821981

Ci sarà anche l'opportunità per sperimentare le audioguide in italiano e in inglese, fruibili interagendo con una locandina innovativa e anche attraverso una app per smartphone e tablet, dove gli utenti troveranno informazioni, gallerie fotografiche e riferimenti geolocalizzati.

Palazzo Caetani, che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha iscritto nel 2021 nella Rete delle Dimore Storiche del Lazio, è interessato in questi mesi da un importante lavoro di restauro il cui progetto è stato finanziato dalla Regione: è già terminato il rifacimento del tetto e della facciata, mentre ora i lavori sono concentrati al primo piano con la ristrutturazione delle sale espositive.

«Crediamo nelle potenzialità di questa struttura, che rappresenta uno dei tanti gioielli architettonici del nostro borgo, tant'è che come amministrazione stiamo partecipando all'Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della cultura del Lazio, annualità 2023-2024, per l'ottenimento dei fondi da destinare al potenziamento dell'offerta culturale di Palazzo Caetani», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli.

Il palazzo è intitolato ad Ada Caetani, madre di Roffredo Caetani, ultimo duca di Sermoneta. Inizialmente di proprietà della famiglia De Marchis, nel XVII secolo fu venduto alla famiglia Caetani. Nel corso dei secoli ha ospitato anche le scuole. Dal 2004 il Palazzo ospita il Museo della ceramica e, al primo piano, mostre e conferenze.