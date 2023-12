Si è tenuta ieri mattina presso il Comune di Sabaudia una cerimonia della comunità Sikh per la scomparsa di Dhillon Karamjit Singh deceduto nei giorni scorsi all'età di 64 anni dopo una malattia. Davanti al feretro, si sono susseguite alcune testimonianze di membri della comunità indiana arrivati da più parti della regione nonché da Brescia, Bergamo, Vicenza, Bolzano e Verona. Presente anche il primo segretario dell'ambasciata Shri Deepankar. Dopo la cerimonia in Comune ne è seguita un'altra di carattere religioso presso il luogo di culto in via Caporale Armando Tortini