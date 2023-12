C'è tempo fino al 15 dicembre prossimo per inoltrare la richiesta di risarcimento danni per il fenomeno della cosiddetta "moria del kiwi".

È stato pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione "U.M.A." alla voce "Modulistica", il modello da compilare ai sensi del D.Lgs. 102/2004 per l'assunzione di informazioni per eventuale delimitazione e avvio procedure di declaratoria dell'avversità catastrofale determinata dalla moria del kiwi.



Si tratta di una comunicazione/denuncia da compilare riportando gli ettari destinati a coltura del kiwi, la percentuale del danno stimato, i riferimenti catastali, la dichiarazione di produzione complessiva degli ultimi sei anni.

Il modello compilato, unitamente ai documenti richiesti a corredo, dovranno essere inviati al protocollo comunale tramite PEC all'indirizzo: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

«Invito i coltivatori colpiti dalla moria del kiwi – afferma l'assessore all'Agricoltura, Emiliano Cerro – ad inoltrare la richiesta di risarcimento danni per l'avversità catastrofale. È un'azione che non solo va a tutela delle imprese agricole direttamente interessate ma anche di tutto il settore agricolo ed economico locale».