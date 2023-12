Le amministrazioni comunali di Aprilia e Lanuvio fanno squadra per la gestione associata di alcuni servizi (in particolare quelli scolastici) nei territori di frontiera. Un accordo che interesserà in particolare le zone di Bellavista e Campoleone, borghi di fatto uniti in una sola comunità ma divisi territorialmente in due Comuni e in due province (Latina e Città Metropolitana di Roma), dunque con servizi differenti anche a distanza di pochi metri.

Per questo ieri mattina negli uffici dell'assessorato ai Lavori Pubblici di piazza dei Bersaglieri si è svolto l'incontro, una riunione alla quale hanno preso parte in rappresentanza del Comune di Aprilia l'assessore ai lavori pubblici Marco Moroni, l'assessore alla pubblica istruzione Elvis Martino, l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano, la consigliera comunale Sonia Bianchi e il dirigente ai lavori pubblici Paolo Terribili. In rappresentanza dell'amministrazione di Lanuvio erano invece presenti il vice sindaco Valeria Viglietti, l'assessore ai lavori pubblici Mario Di Pietro, il consigliere comunale Maurizio Santoro e il dirigente ai servizi sociali Lara Nucciarelli.

Dopo l'incontro del settembre scorso, le amministrazioni comunali hanno infatti rinnovato il proposito di arrivare alla stipula di una convenzione, un ragionamento legato non solo all'ottimizzazione delle risorse per gli interventi reclamati dai residenti di Bellavista e Campoleone, ma anche alle scuole ricadenti nei due quartieri e frequentate da una popolazione studentesca mista. In particolare è stata vagliata l'idea di collaborare per la riqualificazione della scuola primaria di Bellavista per quanto attiene gli interventi straordinari, un plesso dove il 90% degli alunni risiede nel Comune di Aprilia. Inoltre è stato aperto un dialogo sulla scuola primaria di Campoleone e sull'istituto comprensivo Gianni Orzini. Una convenzione potrebbe agevolare l'erogazione dei servizi chiesti dai residenti di Bellavista e Campoleone, legati rispettivamente a pubblica illuminazione, segnaletica stradale e marciapiedi, porre un freno all'abbandono selvaggio dei rifiuti nelle aree al confine, attraverso operazioni di controllo coordinate e riguardare i vari servizi erogati dai due enti a favore dei cittadini di Lanuvio e Aprilia. Al termine della riunione gli amministratori hanno concordato un nuovo appuntamento, una riunione che servirà per mettere a punto i dettagli tecnici dell'accordo che ne dovrà scaturire.