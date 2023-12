Le selezioni per i volontari del progetto 'Roma 2024 Volunteers' sono aperte fino al 31 dicembre 2023, offrendo l'opportunità di partecipare attivamente ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno prossimo.



La Fondazione EuroRoma 2024, in collaborazione con Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, ha già ricevuto circa 2.000 candidature, valutate quotidianamente dallo staff Humangest per la selezione finale.



Gli Europei di Atletica costituiranno uno dei più grandi eventi sportivi del 2024 in Italia, rappresentando un'occasione unica per unire la comunità globale degli appassionati di sport. L'entusiasmo e l'interesse dimostrato nel progetto 'Roma 2024 Volunteers' sono evidenti: oltre 500 candidature provengono da vari Paesi europei e dal resto del mondo, con richieste da tutti i continenti.



Coloro che desiderano partecipare come volontari dovranno compilare il modulo disponibile sul sito. I requisiti richiesti includono:

- aver compiuto 18 anni entro il 6 giugno 2024, vale a dire entro la data di inizio di Roma 2024 (o comunque aver compiuto la maggiore età all'inizio dell'esperienza da volontario, in caso di attività collaterali);

- essere cittadini italiani con conoscenza della lingua inglese o cittadini di altre nazionalità con conoscenza della lingua inglese e italiana, livello base;

- godere dei diritti civili e politici;

- garantire una disponibilità minima di partecipazione all'evento sulla base delle date del calendario ufficiale e/o degli eventi collaterali.

Il team di reclutamento di Humangest contatterà singolarmente i candidati per organizzare colloqui conoscitivi. Gli oltre mille volontari selezionati avranno accesso a vantaggi esclusivi, come l'ingresso alle competizioni sportive degli Europei di Atletica, partecipazione a sessioni formative curate da Humangest ed EuroRoma 2024, una divisa ufficiale e invito al party di chiusura.

Dopo la fase di selezione, i volontari seguiranno un corso di formazione generale, sia online che in presenza, e saranno assegnati a specifiche aree legate all'organizzazione dell'evento, per esempio: accreditamento, servizi per gli spettatori, competizioni, protocollo e cerimonie, media-comunicazione, area medica-antidoping, alberghi, logistica, trasporti, venue, ospitalità, servizi sponsor e marketing. Alcuni volontari supporteranno la città in punti strategici, fornendo informazioni turistiche e culturali in vista degli Europei.

Humangest, con una rete di oltre 90 filiali in Italia e Europa, è un'azienda leader nella ricerca, selezione e gestione del personale, offrendo soluzioni per il mondo del lavoro come formazione professionale, reclutamento internazionale e altro ancora. La loro metodologia si basa sull'ascolto dei bisogni aziendali per fornire servizi personalizzati, posizionandosi come punto di riferimento nel mercato del lavoro, analizzando e anticipando le tendenze. Attualmente, Humangest gestisce un database interno con oltre due milioni di profili, collaborando con oltre 2.000 aziende e inserendo circa 10.000 persone mensilmente nel mondo del lavoro.