Sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana, produzione di maggior ossigeno, miglioramento del benessere e della qualità della vita, ma anche un valore aggiunto per l'immagine della Città e del territorio.Sono questi gli obiettivi dell'ambizioso progetto "Una pianta per ogni abitante: Gaeta, Città più verde del Mediterraneo", lanciato dalla Fondazione Nicola Del Roscio e dal Comune di Gaeta in collaborazione con Fondazione Cy Twombly, Cethegus s.c.p.a. e Fondazione Gaetano e Simona Golinelli, che si impegnano a inserire in ambito urbano oltre ventimila nuove piante affinché ci sia un reale miglioramento nel rapporto tra abitanti e verde, e i giovani siano più sensibili al rispetto della natura e dell'ambiente. Gaeta si candida infatti a diventare la città più green del Mediterraneo. Il progetto è stato presentato ieri mattina alla Fondazione Nicola del Roscio a Roma. Moderatore dell'evento il giornalista Marco Frittella, direttore comunicazione e relazioni istituzionali RAI Com.

All'incontro hanno preso parte Nicola Del Roscio, Presidente dell'omonima fondazione e della Cy Twombly Foundation, il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il Commissario Straordinario del Parco Riviera di Ulisse Massimo Giovanchelli, il Presidente dell'Associazione Marevivo Rosalba Giugni,il Presidente nazionale di Federsanità Tiziana Frittelli. L'inizativa, lo ha sottolineato Del Roscio, prevede, a partire dal 2026 e per un arco temporale di dieci anni, l'inserimento in ambito urbano di oltre ventimila nuove piante che saranno scelte tra le specie da clima mediterraneo. Obiettivo da raggiungere, il miglioramento nelle proporzioni tra abitanti ed aree verdi, e la sensibilizzazione dei giovani al rispetto della natura e dell'ambiente. Altro aspetto significativo è che tale progetto rientra tra i sessanta inseriti nel dossier di candidatura di Gaeta a Capitale Italiana della Cultura 2026, presentato nelle scorse settimane al Ministero della Cultura.« Essere una Città verde – ha evidenziato il sindaco Leccese - non significa soltanto aprirsi all'ecosostenibilità in termini energetici, ma anche in senso culturale, continuando sulla scia delle tante iniziative di sensibilizzazione ed organizzazione sociale, per diventare green anche da un punto di vista di comportamenti civili." Nell'occasione è stato anche presentato un ulteriore progetto di rilevanza nazionale inserito nello stesso dossier,che riguarderà la Città di Gaeta. Si tratta della triennale "Tra Natura e Mito, Gaeta città d'Arte permanente", che vede il coinvolgimento di Cethegus s.c.p.a. e Fondazione Gaetano e Simona Golinelli, e spazierà da Caravaggio a Haring, passando per Botticelli, Tiziano, Manet e Boudin. L'esposizione, che sarà allestita presso la Pinacoteca Comunale, è stata illustrata dal Presidente di Cethegus s.c.p.a., Leonardo Valle, dall'organizzatore Giuseppe Daghino, e da Pierluigi Carofano, curatore delle mostre "Medusa" e "Metamorfosi", questi ultimi due collegati in videoconferenza. È inoltre intervenuto il Professor Gaetano Golinelli, Presidente della Fondazione "Gaetano e Simona Golinelli" e cittadino onorario di Gaeta, che ha colto l'occasione per presentare anche il progetto "Insula", un piano di rigenerazione urbana per la valorizzazione delle risorse culturali e artistiche esistenti nel quartiere di Sant'Erasmo.