Una situazione nota fin dal 2018. Cinque anni fa, una relazione redatta sullo stato del Palazzetto evidenziava problemi come la carbonatazione del calcestruzzo, la corrosione dei tubolari e il degrado dei quadri della struttura di sostegno, nonché infiltrazioni d'acqua nel solaio. Nonostante queste segnalazioni nella zona sotto le piscine che rilevavano uno stato precario dell'intera struttura del Palazzetto, l'impianto è rimasto aperto fino ai giorni nostri. Solo di recente infatti, sono state rilevate criticità gravi nel piano interrato sotto il blocco spogliatoi del Palabianchini, comunicando formalmente che le strutture statiche erano fortemente compromesse. La chiusura dell'impianto è stata l'unica azione da intraprendere, considerando il potenziale rischio per le numerose persone che frequentavano l'impianto.

