Una storia davvero particolare quella accaduta ad un giovane di Sonnino ed alla sua fidanzata, entrambi studenti di 17 anni, che, insieme al loro Chihuahua di 4 mesi di nome Theodor, sono stati cacciati da un autobus Cotral durante il loro viaggio di ritorno da Gaeta a Sonnino. I ragazzi, che lavorano come stagisti in un salone di parrucchieri a Gaeta, prendono abitualmente il pullman fino a Formia, quindi il treno fino a Priverno Fossanova, dove vengono raccolti dal padre di Stefano. La situazione si è complicata quando un controllore ha insistito affinché il cane indossasse una museruola, nonostante la sua piccola taglia. Nonostante i tentativi di dissuasione da parte dell'autista del Cotral, il controllore ha insistito, costringendo i giovani a scendere dal bus. Fortunatamente, il padre della ragazza è intervenuto, raccogliendo la figlia e accompagnando Stefano alla stazione di Formia, consentendo loro di tornare a casa dopo le 22 con il loro cucciolo chiamato "il Terribile".

