Via alla bonifica delle aree "prescelte" dagli incivili, che infischiandosene di ogni regola comportamentale e delle norme di legge in vigore, abbandonano rifiuti ai bordi delle strade.

Ancora una volta, purtroppo, la zona presa di mira è la Riviera di Levante a Marina di Minturno, già oggetto di un'altra operazione effettuata qualche giorno fa dalla polizia locale di Minturno. Nelle ultime quarantotto ore i vigili urbani hanno rinvenuto una consistente massa di rifiuti, soprattutto buste di umido, abbandonate in due aree della zona sud del territorio comunale. Sono intervenuti gli operai della Del Prete, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani a Minturno, i quali hanno bonificato due aree, alla presenza degli agenti della polizia locale. La prima in via Pantano e ieri mattina nella non lontana via Peccennone. Inutile ricordare che in considerazione del fatto che la zona del Levante è poco antropizzata e quindi per vandali, inquinatori, incivili e soprattutto evasori, è molto agevole liberarsi dei rifiuti senza essere notati.

E in questi ultimi due casi, appare più che probabile che il "lancio del sacchetto" sia opera di chi non paga la Tari e di conseguenza si libera dei rifiuti in questo modo. Sta di fatto che ieri c'è stata la ripulitura delle zone interessate. Ma non sono esclusi provvedimenti da parte dell'Amministrazione comunale, che vuole cercare di porre fine al fenomeno dei rifiuti abbandonati.

Proprio qualche giorno fa, tre appezzamenti di terreno ubicati anch'essi sulla Riviera di Levante, erano stati "scelti" da incivili che hanno abbandonato rifiuti di ogni genere su aree private, i cui titolari, tutti di origine campana, ignoravano o hanno riferito di non sapere, del fatto che una loro proprietà era stata adibita a discarica.

Da qui l'intervento della polizia locale e l'avvio della procedura di bonifica. Va anche detto che, pur se continua l'abbandono dei rifiuti al Levante, è bene precisare che rispetto ad anni fa, il fenomeno si è leggermente attenuato. Ma non va abbassata la guardia.

E' chiaro che l'operazione di recupero e valorizzazione del territorio più a sud del Comune di Minturno passa anche dal contrasto a questa ingiustificabile attività di vandali, la cui individuazione non è semplice proprio per la vastità del territorio in buona parte disabitato, ma che, sicuramente, nei prossimi mesi non avranno vita facile per l'azione di contrasto che intende adottare l'Amministrazione comunale della cittadina aurunca, con qualche provvedimento importante.