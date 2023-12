Il comitato di quartiere Agroverde lancia l'allarme rispetto ai danni provocati dall'invasione di uno stormo di uccelli nel quartiere, sollecitando l'amministrazione comunale e l'Asl a prendere provvedimenti per risolvere una situazione ormai insostenibile.

Da oltre due settimane centinaia di volatili stazionano nella zona particolarmente alberata provocando problemi di vario tipo, dall'accumulo di guano a terra che rende viscidi i marciapiedi (con rischi per le persone a passeggio) ai cattivi odori, fino ai rami degli alberi spezzati sotto il peso di un gruppo di uccelli. Per questo il comitato Agroverde, preoccupato per questa situazione, ha deciso di scrivere al sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, all'assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti e al direttore sanitario dell'Asl Lt-1 per chiedere un intervento urgente di pulizia. «I problemi derivanti da questo inusuale fenomeno - spiega il comitato nella lettera - sono numerosi e compromettono la vita sociale dei cittadini residenti e di tutti coloro che, per svariati motivi, frequentano la zona. I marciapiedi sono impraticabili perché resi scivolosi dall'accumulo di guano, nei parchi e nei giardini le panchine sono letteralmente ricoperti di escrementi e per terra ci sono decine di carcasse di uccelli, una situazione che emana miasmi insopportabili».

Perciò il comitato Agroverde ritiene necessario al più presto un intervento di bonifica, un'esigenza anche dal punto di vista della salute pubblica. «E' assodato - continua - che gli stormi sono infestanti pericolosi e le loro malattie virali sono trasmissibili all'uomo. E non ultimo c'è il pericolo di rami spezzati che improvvisamente crollano, come già accaduto nel quartiere, sotto il peso di centinaia di uccelli che stazionano sugli alberi già nel primo pomeriggio». Per questo viene chiesto agli enti preposti di attivarsi per risolvere il problema. «Chiediamo con urgenza - concludono - interventi straordinari e giornalieri effettuati da ditte specializzate per la pulizia e la disinfezione di marciapiedi, nonché la rimozione degli uccelli morti».