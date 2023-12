Acquistare un appartamento o un fabbricato sfruttando le aste giudiziarie. E' questa l'opportunità che sarà possibile sfruttare il prossimo 19/12/2023 quando andranno in asta singolarmente 15 uffici posizionati all'interno di un fabbricato su 2 piani fuori terra ad uso commerciale, situato nel cuore di Latina, in Via Ovidio 5.

L'asta è gestita dal Tribunale di Latina (Procedura 235/2021). Ogni ufficio offre spazi ampi e ben distribuiti, ideali per uno studio professionale/commerciale o ulteriori attività con necessità di spazi lavorativi ben definiti che si adattano a diverse esigenze. I locali sono composti da ingresso, locali interni (da uno a tre in base alla metratura scelta) disimpegni e servizi igienici. Pavimenti in ceramica, sanitari, infissi esterni in metallo con vetrocamera.

La posizione è altamente strategica a pochi passi dal Tribunale di Latina (solo 5 minuti a piedi), con ampio parcheggio libero fronte strada e di un'adeguata viabilità che consente un rapido collegamento in tutte le direzioni.

Attraverso questa asta è possibile ottenere un risparmio medio del 45% rispetto al valore di mercato. Risparmio dei costi continui di un affitto in zona in cui la media è di di € 7.000. La rendita stimata è inoltre del 14% su eventuale messa in affitto di ogni ufficio.

Un'opportunità per professionisti e operatori locali di inserirsi all'interno di un complesso fronte strada dedicato interamente all'uso commerciale evitando di pagare l'affitto e creando un ecosistema di realtà ben strutturate.

Acquistare attraverso un'asta aiuta il debitore a recuperare le somme dovute. Inoltre, cosa da non sottovalutare, dà la certezza di un acquisto sicuro in quanto totalmente gestito dal Tribunale, compresa la redazione della documentazione tecnica. Infine, porta con sé un ulteriore risparmio: esclude i costi notarili in quanto totalmente a carico della procedura esecutiva.

E' possibile partecipare all'asta depositando una semplice offerta firmata, da consegnare al Legale Delegato entro il giorno 18/12.

La procedura non prevede alcun costo in quanto totalmente sostenuta dal Tribunale. Per ulteriori informazioni: Email: aste@immobiliallasta. it- Phone: 0280888267