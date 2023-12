Lo aveva detto l'assessore allo sport Fabrizio Macaro che il problema era destinato a ripetersi, però, è davvero increscioso come ad ogni perturbazione appena più abbondante della solita pioggerellina ecco che la parte alta del palazzetto dello sport di Fondi va sott'acqua. Per colpa di infiltrazioni, l'acqua piovana entra scendendo da una colonna e rimane lì, nel passaggio per gli spettatori fin quando non si riassorbe. Le foto, che hanno fatto il giro del web e permesso anche alle pagine di satira locale sui social di "giocare" sulla disavventura della struttura sportiva di via Mola di Santa Maria, sono di mercoledì pomeriggio, dopo oltre 48 ore dalla pioggia battente che ha caratterizzato l'inizio settimana nel sud pontino. A seguito del precedente episodio di fine ottobre, l'assessore Macaro aveva sottolineato: «Il problema è destinato a ripetersi», accusando come le infiltrazioni siano figlie di presunte incursioni non autorizzate da parte di giovani che camminano sul solaio delle scale esterne la struttura lasciando lì bottiglie, carte e lattine che bloccano i discendenti e le caditoie facendo accumulare l'acqua che poi entra all'interno. In realtà, oltre alla concausa del presunto vandalismo dei giovani incivili, c'è il problema di concludere i lavori alla struttura di fine anni ‘80 per evitare problemi antipatici come quelli che si ripropongono ad ogni pioggia.