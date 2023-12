Si profila ancora complessa la risoluzione dei problemi che impediscono l'apertura dei negozi del nuovo complesso commerciale di via del Lido, quindi dopo avere emesso un'ordinanza di chiusura per la prima delle tre medie strutture di vendita aperta la settimana scorsa, il Comune ha diffidato anche le altre due attività avendo constatato che fervono i lavori del loro allestimento. Al di là dei dubbi sulla legittimità della variante urbanistica che ha permesso la realizzazione di due supermercati e un fast food su un'area destinata a strutture turistico ricettive, a impedire l'apertura degli esercizi commerciali è l'assenza delle autorizzazioni definitive per i passi carrabili, finora concessi in via provvisoria per i cantieri.

