Festa ad Aprilia per i 100 anni di Rosario Cremona. Lo scorso 8 dicembre il signore, classe 1923, ha tagliato il traguardo del secolo di vita e per questo la famiglia ha voluto organizzare un compleanno impossibile da dimenticare. Alle celebrazioni ha infatti partecipato anche il vice sindaco Vittorio Marchitti, che ha omaggiato il centenario con la pergamena in ricordo dell'importante ricorrenza ed ha ascoltato alcuni aneddoti.

"Sono stato lieto di recare omaggio al signor Rosario a nome dell'amministrazione - spiega il vice sindaco Marchitti -. Durante la visita mi ha raccontato che sin da giovanissimo lavorava in miniera e quando tornava a casa il pane era razionato, 200 grammi a testa. Il segreto della longevità secondo il signor Rosario risiede nel lavoro, nello sperimentare la fame e la fatica, nella capacità di comprendere e apprezzare la propria fortuna. Un concetto sul quale dovremmo riflettere".