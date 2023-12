Avviati oggi i lavori di sostituzione dei sanpietrini divelti in piazza del Popolo a Latina. Si tratta di un contributo dell'Ance che ha inviato una ditta specializzata per la riparazione della pavimentazione della principale piazza del capoluogo.

"Ringrazio il presidente e il direttore di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi e Simone Vaudo, per l'impegno preso in occasione del doppio evento organizzato proprio in piazza del Popolo, nel mese di ottobre scorso, per la presentazione del servizio di sorveglianza sanitaria speciale ‘Salute in cantiere' e per la gara di arte muraria Ediltrophy 2023", ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano.

"Si tratta di un bellissimo gesto – ha proseguito la prima cittadina - che esprime la sinergia tra il Comune e l'associazione di categoria con la quale questa amministrazione si è sempre trovata in armonia, confrontandosi sui temi di rilevanza, che vanno dalla sicurezza nei luoghi di lavoro alla realizzazione delle grandi opere per le quali l'Ance si è messa a disposizione, come ha fatto con la progettazione del nuovo ospedale di Latina".

"La sostituzione dei sanpietrini in piazza è un bellissimo regalo di Natale e per il 91° compleanno della città", ha concluso il sindaco Celentano.