Il Comune di Pomezia comunica che, per poter effettuare il collaudo del cavalcavia pedonale posto al Km 27+948 di via Pontina, prospiciente via Poma, la SS Pontina 148 resterà temporaneamente chiusa per la durata dell'intervento tecnico tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre nelle ore notturne.

Nello specifico, è prevista la chiusura al traffico dal km 30+890 al km 27+750, direzione Roma, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 30 890 in complanare, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Roma, a partire dal 18 dicembre 2023 fino al 19 dicembre 2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Prevista anche la chiusura al traffico su dal km 27+400 al km 28+200, direzione Terracina, su tutte le corsie, chiusura della carreggiata con obbligo di uscita al Km 27 580 su via Monte D'oro mediante l'utilizzo della complanare, compreso le deviazioni dei flussi veicolari che si immettono sulla complanare in direzione Terracina, a partire dal 18/12/2023 fino al 19/12/2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

Infine, è previsto il divieto di transito dal km 12+760 al km 34+450, direzione Roma e Terracina, su tutte le corsie a partire dal 18/12/2023 fino al 19/12/2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo; interesserà autobus veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Direzione nord: mappa percorso alternativo Dal km. 30+890 al km. 27+750 tutti Tempo di percorrenza: 17 min

Procedi in direzione nordovest verso Via Pontina Vecchia - Entra in Via Pontina Vecchia - Svolta a sinistra e prendi Via dei Castelli Romani/SP101a - Prosegui dritto su Via del Mare/SP101a - Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via del Mare - Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via di Pratica/SP104b - Procedi in direzione nordovest da Via di Pratica/SP104b verso Via Monte D'Oro - Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Via di Pratica/SP104b - Svolta leggermente a destra allo svincolo per SS 148 Pontina verso Roma.

Direzione Sud: mappa percorso alternativo Dal km. 27+400 al km. 28+200 tutti Tempo di percorrenza: 12 min

Procedi in direzione sudest su SS148 - Prendi l'uscita Via Vaccareccia verso Roma/Inversione di Marcia - Svolta leggermente a sinistra verso Via Monte D'Oro - Svolta a destra e prendi Via Monte D'Oro - Svolta a sinistra e prendi Via di Pratica/SP104b - Procedi in direzione sudest su Via di Pratica/SP104b - Alla rotonda prendi la 3ª uscita e prendi Via del Mare/SP101aContinua su Via del Mare - Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi Via del Mare/SP101aContinua su SP101a - Svolta a destra e prendi Via Pontina Vecchia - Svolta a sinistra per rimanere su Via Pontina Vecchia - Entra nella SS148 attraverso lo svincolo a sinistra per Latina