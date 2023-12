Sopralluogo nelle mense scolastiche da parte della commissione trasparenza, presieduta dalla consigliera Floriana Coletta. Questa mattina i commissari, accompagnati dall'assessore Francesca Tesone, si sono recati nella scuola Ciancarelli di Latina Scalo e nella scuola di via Quarto per verificare di persona le condizioni del cibo servito agli studenti dalla ditta incaricata dal Comune.

"E' stato un sopralluogo a sorpresa – ha dichiarato l'assessore Francesca Tesone – e all'insaputa della ditta incaricata dal Comune, per accertarci del corretto svolgimento del servizio mensa. Tutta la commissione ha assaggiato i pasti serviti ai bambini e ha potuto constatare una serie di migliorie rispetto all'ultimo sopralluogo effettuato circa un mese fa dai componenti del Comitato di valutazione e delle Commissioni mensa autorizzati ad accedere nei locali. Abbiamo verificato che la ditta è puntuale con le consegne, che il cibo servito corrisponde a quello dichiarato e che sono fornite indicazioni chiare relative ai prodotti. Nella scuola di via Quarto, in particolare, rispetto all'ultimo sopralluogo c'è una persona in più che si occupa della pulizia di piatti e stoviglie. Da quanto riscontrato, dunque, le richieste avanzate dalle famiglie all'amministrazione comunale sono state tutte evase. Nei prossimi mesi – conclude l'assessore – la commissione ripeterà il sopralluogo nei borghi, per verificare che anche lì proceda tutto nel migliore dei modi".