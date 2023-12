Il Centro per l'impiego di Aprilia riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno comportato la chiusura per quattro mesi. Lunedì 18 dicembre infatti gli uffici del Cpi nel complesso edilizio "Il Tulipano" in via Ugo La Malfa saranno operativi e aperti alla cittadinanza, nonché totalmente riqualificati grazie all'intervento eseguito in questi mesi che ha comportato la chiusura temporanea da fine luglio. A spiegarlo è la Regione Lazio (che gestisce gli ex uffici di collocamento) in una nota: «Avvisiamo i nostri gentili utenti che i lavori di ristrutturazione che hanno interessato i locali del CPI di Aprilia sono terminati e il Centro sarà di nuovo aperto al pubblico a partire dal prossimo 18 dicembre».



Una buona notizia per i cittadini della seconda città della provincia, che in questi quattro mesi si sono dovuti recare a Cisterna di Latina (dove erano stati trasferiti temporaneamente personale e servizi di Aprilia) per ottenere il rilascio del certificato di disoccupazione o per avere altre informazioni in merito a questioni lavorative. Uno spostamento seppur minimo che tuttavia ha comportato disagi ai cittadini, in particolare alle persone impossibilitate a muoversi con l'auto.



Ma i lavori di ammodernamento rappresentano solo una fase di un progetto più articolato, teso a potenziare gli spazi e i servizi. A breve infatti partiranno i lavori di ampliamento del Centro per l'Impiego, nei mesi scorsi il Comune di Aprilia grazie al finanziamento Pinqua ha acquistato l'intero complesso edilizio del centro "Il Tulipano" e l'intenzione dell'Amministrazione è di concedere alcuni degli spazi liberi proprio al Cpi per ingrandirsi. Perché l'ambizioso obiettivo perseguito dalla Giunta è quello di creare un punto di primo livello in città. «Nei mesi scorsi - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici - ci sono stati chiesti altri locali per il Centro per l'impiego e il Comune ha dato la disponibilità a concedere questi spazi, in questi immobili verranno eseguiti dei lavori a carico della Regione Lazio. E con questo ampliamento l'ufficio si trasformerebbe in un centro per l'impiego di primo livello».