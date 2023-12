Si è tenuto ieri, all'interno del Palazzo comunale di Cisterna, l'incontro dal titolo "La sicurezza informatica riguarda anche te", primo di una serie di appuntamenti che vedrà il Comune impegnato nell'affrontare temi di grande attualità rientranti nei programmi di Agenda Europea 2030. Temi, questi, che riguardano da vicino il mondo dell'impresa ma coinvolgono ogni settore della vita quotidiana, compreso il tema cruciale della cybersecurity.

L'appuntamento di ieri ha visto la partecipazione di importanti figure professionali, tra cui il Primo Dirigente della Polizia Postale di Stato, Avv. Alessandra Belardini. Nel corso del suo intervento, l'Avv. Belardini ha sottolineato quanto le Amministrazioni, le Imprese e i Cittadini tutti siano interessati ai temi della cybersicurezza. La Polizia Postale ha attuato misure per promuovere la consapevolezza attraverso processi divulgativi e formativi, riconoscendo la necessità di prepararsi alla difesa contro i criminali informatici che hanno affinato le proprie competenze.

La Dott.ssa Belardini ha evidenziato la necessità di stipulare al più presto protocolli d'intesa pubblico-privati, coinvolgendo Imprese e Polizia Postale, per garantire adeguate tutele.

Successivamente, l'Ing. Selene Giupponi, Managing Director Europe Resecurity Inc., Fondatrice e Segretario Generale di Women4Cyber Italia, ha illustrato vari casi di crimine informatico nazionali ed internazionali sui quali ha lavorato, sottolineando l'attuale disponibilità di strumenti di difesa e quanto sia importante attivarsi tempestivamente, sfruttando i finanziamenti offerti da Regione e Governo per la tutela cibernetica.

Il Sindaco Dott. Valentino Mantini e l'assessore alle Attività Produttive Avv. Emiliano Cerro hanno ribadito la preoccupazione dell'Amministrazione in relazione ai recenti attacchi che hanno riguardato qualche giorno fa anche la provincia di Rieti ed in passato direttamente la nostra Regione, evidenziando la volontà immediata di affrontare con decisione la questione. Hanno precisato che l'incontro costituisce solo il primo di una serie di appuntamenti volti alla sensibilizzazione, con l'obiettivo di dare concreto supporto alla Polizia Postale di Stato attraverso la firma di protocolli d'intesa con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio.