L'attacco che ha colpito Westpole, un fornitore di servizi cloud, e bloccato un software della società PA Digitale in uso in molti Comuni, sembra essere entrato anche nelle piattaforme di alcuni enti locali dei Monti Lepini. Il primo a segnalare il disguido tecnico è stato il piccolo Comune di Bassiano.

Ne abbiamo parlato con il suo giovane sindaco Giovanbattista Onori che ci ha detto di aver compreso che dopo l'ultimo week end il sistema digitale sul quale sono caricati il protocollo interno ed altri dati ad uso interno, è andato in tilt. Come state facendo? «Procediamo scrivendo a mano ma la questione è molto complicata se si pensa che ormai è da lunedì scorso che il sistema non funziona». Sindaco, lei ha detto che ci sono altri Comuni dei Lepini che versano nelle stesse condizioni, è vero? «Sì, riteniamo che la cosa non riguardi solo noi ma altri enti, ci auguriamo che presto la questione possa essere risolta. E c'è da dire che quasi da dieci giorni è ormai impossibile leggere gli aggiornamenti dell'Albo pretorio. Purtroppo questo accade perché le due piattaforme sono collegate».

Nel frattempo altrove sembrano essere già scattate indagini e diffide. E anche per molti privati i sistemi di fatturazione sono entrati in crisi.

Secondo quanto riferito dal magazine online WIRED "Tutto inizia alle 5.30 dell'8 dicembre. È il venerdì dell'Immacolata, l'Italia sogna regali di Natale e ponte. Nelle server farm a Milano e Roma di Westpole, però, un attacco informatico mette fuori uso l'infrastruttura cloud della filiale italiana del gruppo informatico europeo. I cyber criminali riescono ad azzerare il funzionamento delle 1.500 macchine virtuali. Il problema è che su quei server girano alcuni software della società PA Digitale in uso alla pubblica amministrazione. E che finiscono al tappeto a loro volta. Un effetto domino che, da una settimana, tiene sotto scacco molti enti pubblici e non solo, sembra essere uno dei più gravi incidenti informatici del settore in Italia."

Tutto accade mentre da alcuni giorni tecnici e maestranze della TIM stanno attraversando proprio via Bassiano per istallare la nuova tecnologia che dovrebbe garantire la velocizzazione della trasmissione dei dati attraverso la rete FIBRA.

Westpole che insieme a Tim sono i fornitori della connettività e dello storage della Pa Digitale, è una società molto quotata a livello nazionale, tanto che fornisce servizi di segreteria al Quirinale, ma anche altri servizi all'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione), e poi ancora all'Istat, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero dell'Ambiente e all'Agicom, solo per citare alcune importanti realtà che si sono affidate all'Azienda che ha sede a Lodi.