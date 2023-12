E' passato un mese dalla data in cui il farmacista ha lasciato questa sua funzione che svolgeva sull'isola, per trasferirsi in altra realtà comunale, e gli abitanti possono già usufruire di una farmacia funzionante. Si tratta del dispensario farmaceutico di Ventotene affidato dal Comune alla farmacia "San Vincenzo" di Formia che opererà in via Roma, 2. Il sopralluogo dell'apposita commissione ispettiva dell'Asl per il "nihil obstat" a questo tipo di attività, composta dalla dott. ssa Loredana Arenare (presidente) e dal dott. Fabio Viscido (segretario), ha fatto maturare la decisione di autorizzare il servizio farmaceutico sull'isola, altrimenti assente, cosa che comporterebbe elevato disagio alla popolazione tutta che, in caso di acquisto farmaci, avrebbe dovuto recarsi a Formia o a Ponza. I dottori che eserciteranno l'attività di farmacisti, come si legge nella nota della commissione ispettiva dell'Asl sono Catia Fantasia, nelle vesti di direttore responsabile della struttura di servizio, e Luisa Abbate. La decisione della commissione Asl è stata comprensibilmente accolta con viva soddisfazione dalla popolazione che, seppur ridotta di numero, è assillata quotidianamente da problemi che richiedono una risposta urgente e indispensabile da una struttura qual è appunto una farmacia o un dispensario per realtà pur demograficamente limitate come quella di Ventotene dove, d'inverno, il numero della popolazione realmente presente sull'isola non giunge a toccare le trecento unità. In concomitanza con l'attivazione della nuova farmacia, il sindaco Carmine Caputo ha pubblicamente rivolto il suo grato riscontro alla disponibilità mostrata durante la "vacatio" del mese senza questa struttura, alla farmacia "Sant'Anna" di Formia che si è egregiamente attivata per far giungere quotidianamente sull'isola i farmaci di cui gli assistiti avevano urgente bisogno.