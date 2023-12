Ad Aprilia torna il cinema. La provincia di Latina avrà un nuovo punto di riferimento per gli amanti del grande cinema. Dopo quattro anni di stallo, dovuti alla pandemia e ad un rinnovamento sistematico dell'intera struttura, riapre ad Aprilia, il 21 dicembre, il Multisala Cinema Lux in via Pontina km 45.700. Un'operazione fortemente voluta dalla Società Cinestar, che a Roma già gestisce i MultisalaLux, Odeon, Tibur e Intrastevere, nella politica culturale della valorizzazione del ritorno alla visione cinematografica in sala con il massimo confort e le tecnologie di maggiore avanguardia.

Il progetto, che prevede il riallestimento totale di sette sale nei prossimi mesi, ne vedrà inizialmente riaprire due sale con una programmazione prevalentemente incentrata sui film natalizi, tra i quali Wish, Wonka, Adagio, Ferrari, Santocielo e Prendi il volo. L'inaugurazione ufficiale alla presenza dell'amministrazione comunale di Aprilia e i gestori della sala avrà luogo venerdi 22 dicembre alle ore 11:00. In tale occasione verranno presentato in dettaglio le caratteristiche del nuovo cinema.