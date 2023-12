Non è solo una soluzione per ridurre in parte le spese della raccolta differenziata e soprattutto quelle successive, lo smaltimento e il trattamento. E' anche un modo ulteriore per sensibilizzare la popolazione ad un corretto e virtuoso comportamento in materia di rifiuti. Da qualche ora anche a Norma, lungo via Circonvallazione Antica Norba, è stato installato il primo ecocompattatore per la plastica. Lo rende noto il sindaco Andrea Dell'Omo sul proprio profilo Facebook: «Anche Norma ha il suo MangiaPlastica. Questa mattina, alla presenza del Vice-Sindaco Luigi Bisirri che ha seguito il progetto, è stato installato, su Via Circovallazione Antica Norba, il primo Mangiaplastica comunale. Il progetto, finanziato dal Ministero dell'Ambiente, sarà un ulteriore incentivo nella raccolta differenziata, con l'intento di riciclare prodotti plastici. Nelle prossime settimane indicheremo modalità di utilizzo e eventuale regolamento sull'agevolazione da garantire». Sì perché per chiunque decida di portare bottiglie e contenitori presso il compattatore, saranno previste agevolazioni o sconti o quant'altro, un incentivo in più. Non è ancora dato sapere quali saranno, in altri comuni si hanno indietro crediti che partono da un minimo di 15 centesimi per bottiglia, o due euro per 50 bottiglie, crediti o punti fedeltà presso attività e negozi che aderiscono alla eventuale convenzione con lo stesso Comune. Si tratta di iniziative importanti perché secondo alcuni dati, in Italia, nel 2020, su 3,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, solo 1,6 milioni (appena il 42%) sono stati differenziati e, di questi, solo il 39% avviato a riciclo. Il resto finisce negli inceneritori o, peggio, in discarica.