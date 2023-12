Le note suggestive della Banda musicale della Polizia di Stato con la ‘Carmen' di Georges Bizet che apre il concerto del D'Annunzio e le parole della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Si sono aperti così ieri i festeggiamenti per i 91 anni della città che proseguiranno nella giornata di oggi. L'occasione è quella che ogni anno ricorda l'inaugurazione della città, il 18 dicembre 1932 e che porta nel capoluogo due Natali nel giro di sette giorni come ieri ha ricordato il prefetto Maurizio Falco.

L'evento è stato organizzato dalla Questura in collaborazione con l'amministrazione comunale di Latina e ha portato sul palco del teatro grande la Banda musicale della Polizia di Stato diretta dal maestro Maurizio Billi, da oltre 80 anni un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all'estero e al centro di collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani, Amii Stewart. A ricordare l'importanza di questo evento nella città più giovane d'Italia il sindaco Matilde Celentano mentre il Questore Raffaele Gargiulo lo ha definito «un momento ulteriore su quella strada della legalità che percorriamo tutti i giorni».

«C'è una comunità che vuole crescere – ha spiegato invece il Prefetto Maurizio Falco – che vuole lasciarsi alle spalle una narrazione che non merita. Abbiamo fatto tante cose come comunità e tante ne faremo ancora, nel segno di una identità fatta di inclusione e di accoglienza». In grande spolvero il presidente La Russa accompagnato dal senatore Nicola Calandrini. «Latina in qualche modo è nell'immaginario una città italiana che dà all'Italia un valore aggiuntivo e, come l'Italia, vuole continuare a crescere– ha detto La Russa alla stampa - auguro a Latina di farlo e di avere una continua capacità di corrispondenza, c'è ma deve sempre aumentare, tra i cittadini e le istituzioni. E' bello quando il sindaco e le istituzioni riescono a stabilire un rapporto produttivo e utile con i cittadini anche nei momenti di difficoltà».

In teatro La Russa ha scherzato («un sindaco donna che si chiama Celentano e che forse vuole pure cantare»), ha ricordato Antonio Pennacchi a cui oggi verrà intitolata la via del mare dalla rotonda Rossella Angelico e Capoportiere, ma si è soffermato molto anche sul valore dell'iniziativa. «Celebrare insieme i 91 anni con la polizia di Stato significa dare importanza alla sicurezza e al lavoro delle forze dell'ordine - ha aggiunto La Russa - al tempo stesso unire questo appuntamento all'altra ricorrenza dei 33 anni dall'avvio dell'università significa coniugare cultura e legalità, un messaggio importante nella direzione di quello spirito di libertà che mi auguro appartenga a tutti i cittadini di Latina».