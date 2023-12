Un ricco calendario oggi per il 18 dicembre. Alle ore 8.30 l'inaugurazione dell'Anagrafe in corso della Repubblica, alle ore 9.30 la deposizione della corona d'alloro al monumento del Bonificatore. Alle ore 11 la firma dal notaio per l'acquisizione della Banca d'Italia e alle ore 11.30 l'intitolazione della strada del mare ad Antonio Pennacchi. Poi l'avvio dei lavori del parco Falcone e Borsellino alle ore 15 e l'inaugurazione delle mostre "Fatte così" e "Littoria, un marchio di successo" alle ore 17 al museo Cambellotti.