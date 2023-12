Latina compie 91 anni e per festeggiare l'amministrazione comunale ha messo in campo una serie di iniziative. Questa mattina è stato infatti riaperto l'ufficio Anagrafe in corso della Repubblica ed è stato firmato il contratto con cui il Comune di Latina entra in possesso ufficialmente dell'edificio della ex Banca d'Italia in piazza della Libertà. Sempre oggi c'è stata la tradizionale cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro al monumento al Bonificatore in piazza del Quadrato. Si continuerà nel pomeriggio con l'avvio dei lavori del nuovo parco Falcone e Borsellino alle ore 15 e con l'inaugurazione delle mostre "Fatte così" e "Littoria, un marchio di successo" alle ore 17 al museo Cambellotti. Alle ore 21, infine, è previsto il concerto della Premiata Orchestra della Repubblica Partenopea al teatro D'Annunzio.



"Latina compie 91 anni e in queste settimane che hanno preceduto la data del 18 dicembre mi sono sorpresa spesso a considerare, anche con una certa curiosità, la profonda differenza che distingue l'età di noi esseri umani dall'età di una città: per noi il traguardo dei 91 anni è il segno del compimento di un ciclo di vita; per la nostra Latina invece, 91 anni sono una tappa dell'infanzia nel percorso di vita di un capoluogo di provincia che conta quasi 130.000 abitanti" ha detto il sindaco di Latina Matilde Celentano nel suo discorso.