E' stata intitolata ad Antonio Pennacchi, scrittore della città di Latina scomparso il 3 agosto 2021 e passato alla storia della letteratura italiana con il suo "Canale Mussolini", romanzo Premio Strega nel 2010, la strada del Mare, arteria principale che collega la città al lido a cui Pennacchi aveva dedicato il titolo della sua ultima fatica, "La via del Mare". A partecipare all'evento - che rientrava nell'ambito dei festeggiamenti per il 91esimo compleanno di Latina -, sono stati, oltre alle istituzioni comunali con a capo il sindaco Matilde Celentano, il Prefetto Falco e la famiglia di Pennacchi: il figlio Gianni, la moglie Ivana e la sorella Laura: "Questo non deve è essere interpretato come un riconoscimento al singolo ma alla collettività - ha detto il figlio Gianni - E' sicuramente questo il messaggio che mio padre avrebbe passato oggi e che ha sempre voluto veicolare. Che questa sia la via che possa gratificare tutti i cittadini e non solo Antonio Pennacchi".