Parte la raccolta fondi promossa da Taffo funeral services di Latina in collaborazione con l'Associazione amici del Cane. La campagna di raccolta fondi, promossa in occasione delle feste natalizie, ha coinvolto già vari donatori, raggiungendo la quota di 255 euro, a fronte dei 3000 prefissati. L'organizzatore, Matteo Tulli, promuove la bella iniziativa solidale per poter garantire una vita migliore ai nostri amici a 4 zampe.

"Non seppellire il tuo amore per gli animali - recita la nota sul sito web della raccolta fondi - aiutaci a sostenere l'Associazione Amici del Cane Latina, che da oltre 30 anni gestisce il canile della città curando attivamente l'adozione e il benessere di oltre 600 animali. Nel 2022, grazie all'impegno e alla dedizione dei volontari, l'associazione ha ricevuto il premio Legambiente come miglior canile Nazionale".

Continua la nota - "anche 1 euro fa la differenza, ma donando 20 euro troverai un gadget Taffo ad aspettarti in agenzia".

Il raccolto andrà ad incrementare le possibilità di spesa del canile, che potrà, così, garantire più risorse in termini di cibo, di nuovi alloggi e strutture per gli animali, di visite mediche e di un aumento delle adozioni.

La struttura che ospita gli animali rappresenta attualmente un centro fondamentale, non sono nel Lazio ma in tutta Italia, per la cura dei cani. Il premio Legambiente 2022 evidenzia, infatti, la serietà e la passione degli addetti e degli utenti dell'Associazione amici del Cane Latina, che si dedicano quotidianamente alla buona funzionalità del centro.