Da due giorni ad Aprilia, contattare il Comando della Polizia locale è impossibile. Il telefono squilla a vuoto, ma si tratta di un guasto. Per qualche motivo infatti, le linee internet del comando - su cui viaggia anche il centralino telefonico - sono interrotte. Il Comune di Aprilia ha diramato l'annuncio che al momento e per i prossimi giorni il Comando sarà raggiungibile allo 06 92855549. Al momento non è dato sapere se e quando il numero consueto tornerà operativo.