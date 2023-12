L'amministrazione comunale di Aprilia stringe i tempi per la pubblicazione della nuova graduatoria per l'assegnazione degli alloggi popolari. Riportato alla sua naturale ubicazione, presso l'assessorato ai servizi sociali, l'Ufficio Casa sta procedendo nel percorso teso a dare risposte alle persone che ad oggi in attesa di un alloggio. Riportato in assegnazione al III Settore con la deliberazione di giunta n. 121 del 20 settembre scorso dopo la fase di permanenza presso il settore Lavori Pubblici, l'ufficio a seguito della determinazione dirigenziale m 1166 del 10 ottobre e N. 1351 del 24 Novembre, ha provveduto a effettuare una ricognizione dello stato dei procedimenti in corso e nominare Vicepresidente, Segretario e componenti della Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale.

Con la prima riunione del primo dicembre scorso, la Commissione ha provveduto a esaminare le nuove domande pervenute nel semestre compreso tra il 1 Luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 per poter aggiornare la graduatoria. A breve, una volta terminati i lavori in corso da parte della commissione esaminatrice, si procederà all'aggiornamento della graduatoria e alla pubblicazione della stessa. Nel contempo, l'ufficio sta provvedendo a trasmettere comunicazione agli interessati del punteggio provvisorio attribuito dalla Commissione, verso il quale gli utenti potranno, lì dove lo ritenessero opportuno, proporre opposizione nei termini previsti. La comunicazione con i cittadini sarà diretta e costante. A tal proposito l'ufficio sta provvedendo ad allestire una sezione dedicata sul sito istituzionale dell'ente, dove verrà pubblicata la modulistica necessaria a presentare la domanda di assegnazione di un alloggio, riferimenti e contatti per le informazioni o i chiarimenti, la documentazione e la normativa.

"L'amministrazione – sottolinea l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano – presta una particolare attenzione a questo tema delicato, nella consapevolezza che lì dove mancano le risorse necessarie a rispondere a questi bisogni primari, come il diritto ad avere una casa, è fondamentale che chi amministra si adoperi per cercare delle soluzioni. Ringrazio di cuore il personale degli uffici, che con competenza e professionalità sta lavorando instancabilmente per raggiungere il risultato. Questo lo spirito che ha guidato la scelta di riportare questo ufficio strategico presso l'assessorato di competenza, ufficio che prosegue incessante il lavoro teso a dare che le risposte ai bisogni manifestati dai nostri concittadini più fragili".