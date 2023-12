Questa mattina il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha fatto visita ai ragazzi e agli operatori del Giardino dei sorrisi, per porgere loro l'augurio di trascorrere delle buone feste natalizie.

Con l'occasione la nuova direttrice del centro diurno gestito dall'Azienda Speciale Multiservizi, la dottoressa Luigia Caliendo, le operatrici e gli operatori della struttura hanno mostrato al primo cittadino i lavori effettuati dagli ospiti. I ragazzi che frequentano il centro hanno salutato il Sindaco intonando le canzoni natalizie.

"Una parte del mio cuore è legata al Giardino dei Sorrisi - ha sottolineato il sindaco Principi - per i ruoli che ho ricoperto in passato nel consiglio di amministrazione e poi come amministratore unico di Asam. Questa struttura come il centro Alzhaimer rappresentano un fiore all'occhiello per la nostra città. Sono convinto che il livello di sviluppo di una città si misuri soprattutto sulla capacità di rispondere ai bisogni delle persone più fragili. Vedere questi ragazzi sorridenti e felici è il più bel regalo che potessi ricevere. Il mio augurio va a tutti loro, alle loro famiglie e agli operatori che con amore e dedizione gli sono a fianco ogni giorno".