Le 2 associazioni hanno iniziato nelle scorse settimane una raccolta fondi per portare i doni al reparto pediatrico del Santa Maria Goretti di Latina, da subito ha riscosso grande solidarietà da parte di tutti, ma la cosa più bella è rappresentata dalla partecipazione di altre 2 associazioni, il Banco Alimentare del Lazio, nella persona di Emilia Ciorra, che ha donato 70 giocattoli nuovi, per tutti i generi tutte ed età, per la distribuzione ed il Museo della Stampa di Latina nella persona di Vari Mauro che ha stampato le magliette con i loghi delle associazioni da regalare ai bambini e ha donato 30 libri di favole da poter leggere ai più piccoli.

Deve essere menzionata la totale e immensa disponibilità del reparto, dal Dott. Lubrano alla caposala Fiorella Sturchio, che hanno facilitato ed incoraggiato l'iniziativa mettendosi da subito a disposizione, il reparto tutto è stato magnifico, ci ha aiutato nella preparazione e nella consegna dei doni in maniera efficiente e professionale, il Dott. Lubrano ci ha presentato il reparto pediatrico, il reparto analisi e il reparto di pronto soccorso pediatrico quasi ultimato, ma già funzionante.

Nel racconto del reparto si evince subito quanto sia stato fatto e soprattutto quanto ancora ci sia da fare, si comprende anche l'enorme lavoro del personale che ogni giorno con il cuore porta sollievo ai piccoli pazienti.

A noi rimane la consapevolezza di aver portato un sorriso e, anche se per un secondo, aver distratto dal dolore tutti i ricoverati con la loro famiglia, l'aver trovato l'aiuto di altre associazioni e la grande partecipazione di tutti alla raccolta fondi ci lascia con la consapevolezza che il mondo è un posto migliore di come ce lo descrivono, sono atti come questi che accrescono la fiducia nel prossimo e noi non possiamo far altro che contagiare più persone possibili con queste iniziative.

Al Segretario Ivan Vento è toccato l'arduo compito di vestirsi da Babbo Natale ed insieme a Mario Siviero e gli altri volontari si è dato vita ad una giornata diversa per i bambini, ma che ha riempito il cuore di tutti quelli che hanno preso parte, dando lo spunto per ripetersi. La felicità negli occhi dei piccoli pazienti e la gratitudine dei genitori presenti sono sensazioni che non possono essere descritte, ma che scaldano il cuore e che tutti dovrebbero provare.

La giornata di oggi è la dimostrazione che l'unione fa la forza e se c'è da fare del bene sono sempre più le persone che si mettono in gioco.