Settecentomila euro per i lavori di messa in sicurezza della struttura del Palazzetto e altri 350mila euro circa di lavori di miglioramento sismico a valere su un piano complessivo di riparazione e ingabbiamento di 53 pilastri. E' questa la stima contenuta nella relazione di consulenza sul Palabianchini dell'architetto Fabio Scalzi e della Sc Engineering protocollata lo scorso 18 dicembre in Comune e finita sul tavolo dell'assessorato allo sport. La relazione arriva dopo un iter noto scaturito dalla chiusura del Palabianchini il 25 novembre scorso, il giorno in cui il professionista Fabrizio Scalzi, incaricato di redigere il certificato di idoneità della palestra del Palazzetto e avendo registrato gravi criticità nel piano interrato, in corrispondenza del blocco spogliatoi, ha formalmente comunicato all'amministrazione il forte ammaloramento delle strutture statiche.