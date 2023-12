L'amministrazione comunale di Aprilia si muove per risolvere i problemi derivanti dalla presenza costante di stormi di uccelli nel quartiere Agroverde, predisponendo un intervento di allontamento dei volatili e una sanificazione della zona. Un intervento che sarà eseguito con il supporto di falconieri, che verranno chiamati per allontanare gli uccelli. "In questi giorni ci siamo confrontati continuamente con i residenti del quartiere Agroverde e di altre zone - spiega l'assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti - e la soluzione migliore è stata individuata tramite una ditta di falconieri che si occuperà dell'allontanamento, il costo complessivo dovrebbe aggirarsi sui 5-6 mila euro e l'intervento partirà a breve. Questo dimostra l'attenzione dell'Amministrazione comunale verso questo tema, se abbiamo preso tempo è stato solo per scegliere la soluzione più idonea, purtroppo spesso una pubblica amministrazione non può dare risposte rapide come si auspicherebbe un cittadino".