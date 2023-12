La Sagra del Carciofo di Sezze, le due fiere (quella di San Luca e quella della Croce) e ben 5 attività commerciali sono state inserite all'interno dell'elenco regionale delle botteghe e attività storiche della Regione Lazio annualità 2023, articolato secondo le attività "Botteghe e attività storiche", "Mercati storici", "Fiere storiche", "Attività di commercio su aree pubbliche di valenza storica". A darne notizia dopo la pubblicazione del bollettino ufficiale della stessa Regione Lazio è stata l'assessore alle Attività Produttive, Lola Fernandez, che in una nota ha spiegato i dettagli di un lungo processo che finalmente ha ottenuto i riconoscimenti sperati: "Siamo davvero soddisfatti perché 3 momenti molto importanti per la nostra città e ben 5 attività commerciali che hanno fatto la storia del nostro territorio hanno ottenuto un riconoscimento prestigioso. La nostra Sagra del Carciofo, evento che porta in città migliaia di persone ogni anno e sul quale questa amministrazione ha sempre puntato sotto il profilo produttivo ma anche culturale, insieme alle due storiche fiere che si svolgono a Sezze, quella del 18 ottobre, giorno di San Luca, e quella del 3 maggio, la fiera della Croce, altri due momenti storici e importanti per l'economia della città". Oltre alla Sagra e alle due fiere che si svolgono in città durante l'anno, però, la proposta avanzata dal Comune di Sezze è stata accolta positivamente anche sul fronte delle attività commerciali ritenute botteghe storiche. Sono ben 5, infatti, quelle che entrano nell'elenco regionale: "Si tratta di due storici bar – spiega ancora Lola Fernandez – che hanno fatto la storia della città, il bar Buzzichetto in porta S.Andrea e il Bar Bistrot, lo storico bar "Cingolotto" di piazza De Magistris, entrambe nella categoria di "somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", oltre ad altre 3 attività commerciali, il panificio Monescalchi di Sezze scalo nella categoria "commercio prodotti da forno- produzione pane e dolci locali", l'oreficeria Vincenzo Di Lenola nella categoria "commercio gioielleria e laboratorio orafo", e l'azienda di Anna Lombardi nella categoria di "commercio al dettaglio di biancheria, maglieria e abbigliamento". Un risultato eccellente per il nostro territorio che grazie a questo riconoscimento da avvio a una stagione unica di valorizzazione storica, culturale e delle tradizioni setine in ambito commerciale. Vanno ringraziate le attività che hanno partecipato al bando – ha concluso l'assessore Fernandez – ma anche Vittorio del Duca che ha offerto un grande contributo alle relazioni tecniche delle fiere e mercati che hanno ottenuto la qualifica di "storici" nell'elenco regionale, la Confcommercio Lazio Sud che, nel quadro della collaborazione avviata con il programma di azione della Rete di Imprese Seti@, ha supportato e animato le aziende del centro storico a presentare la loro domanda all'avviso pubblico del Comune. Per ultimi, ma non per importanza, gli uffici comunali, in particolare il SUAP, che ha svolto un egregio lavoro di istruttoria e verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico regionale". Ora il lavoro del Comune di Sezze continua supportando i commercianti che hanno ottenuto il riconoscimento nella loro partecipazione al prossimo avviso regionale che finanzierà le botteghe, attività, fiere e mercati storici inseriti nell'elenco regionale "annualità 2023".