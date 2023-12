"In questo periodo natalizio, è difficile non notare l'amara delusione che avvolge Terracina a causa dell'incredibile fallimento dell'amministrazione comunale guidata dal partito di maggioranza di Fratelli d'Italia, di pianificare anche solo le basilari iniziative per allietare le giornate di festa più amate e sentite da tutti noi. L'incapacità di questa giunta ha trasformato una città dalla storia millenaria, nella cenerentola pontina di fronte ai paesi vicini che, grandi o piccoli, con coraggio hanno investito negli arredi e nell'allestimento, ma anche nelle iniziative, facendo brillare di luce festosa palazzi, musei, piazze e siti archeologici. E a Terracina?" A dichiararlo in una nota è Segretario del Partito Democratico di Terracina Pierpaolo Chiumera, che continua: "Siamo partiti con una fantomatica ruota panoramica che avrebbe dovuto portare meraviglia – e tanto nuovo turismo! – che è svanita nel nulla. Abbiamo assistito all'annuncio e all'allestimento della Casa di Babbo Natale in un parco pubblico, che avrebbe dovuto essere il cuore pulsante dell'atmosfera natalizia. Oggi quel Christmas Village è stato smantellato per motivi ignoti prima ancora che il Natale sia arrivato. Abbiamo luci natalizie scarne e incapaci di scaldare i cuori dei cittadini, e sono il segno più evidente di una mancanza di competenze, di pianificazione, di impegno e di attenzione, tutto ciò che richiede il Natale per essere un'esperienza radiante e memorabile. E si potrebbe continuare. Con la fallita organizzazione dei mercatini natalizi, che ha deluso molti ed è stato un colpo diretto agli artigiani e alle associazioni locali che ogni anno contano su questi eventi per promuovere le loro creazioni e raccogliere fondi. Una rinuncia totale alla solidarietà e alla comunità, offrendo spazio e visibilità ad artigiani che con passione si dedicano a creare prodotti e a donare un'atmosfera cittadina tipica del Natale". Infine: "Non ci resta che il vuoto culturale e sociale. E se è questa l'idea di Fratelli d'Italia di regalare ai nostri bambini, ai giovani, ma anche ai cittadini tutti, spazi sani, eventi invitanti e ricordi indelebili, forse c'è qualcosa che non va. Forse è giunto il momento di riflettere seriamente sulla direzione in cui questa maggioranza sta portando la città. E anche di chiedere conto delle promesse non mantenute e della mancanza di impegno nel rendere la nostra città un luogo di gioia e festa".