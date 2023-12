Valori di arsenico oltre i limiti, il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, ordina , il divieto temporaneo dell'utilizzo dell'acqua erogata dal gestore pubblico. L'ordinanza è stata firmata ieri non appena il gestore ha comunicato che i test avevano rivelato valori oltre soglia di arsenico nell'acqua. E così da oggi fino a quando i valori non torneranno sotto i limiti, è vietato l'uso di acqua destinata a consumo alimentare umano, in tutto il territorio del Comune di Cori ad eccezione di Giulianello. Vietati anche altri usi come la per re-idratazione e ricostituzione di alimenti e divieto di utilizzo per la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente, o entri in contatto con l'alimento per tempi prolungati, o sia impiegata per la cottura.

Vietato anche l'uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio lavaggio dei denti e del cavo orale.

Si ordina anche al gestore AcquaLatina S.p.A. di provvedere alla fornitura idrica alternativa mediante dislocazione di autobotti nelle aree di: Piazza Signina, Piazza del Tempio d'Ercole, Piazza della Croce, Piazza A. Marchetti, Via Madonna Delle Grazie.

Più di qualcuno alla notizia giunta ieri sera ha palesato preoccupazione e anche rabbia visto che quasi tutte le famiglie stavano preparando il pasto serale. «Secondo me - è il pensiero di molti a cui dà voce Caterina -, visti i disagi continui, bisognerebbe che il Comune pensasse ad esigere uno storno in bolletta. Anche le autobotti sono insufficienti: noi di San Michele, in particolare gli anziani o chi non guida, dobbiamo andare alla croce per prendere l'acqua... Un'altra qui all'ospedale è una cosa così impossibile?».

Elena si chiede che fare: «Io l'ho bevuta fino adesso... ma va va». Silvia pure: «Io stasera ho fatto la minestra , e sto leggendo solo adesso l'avviso».

Mariano lamenta invece problemi con l'acqua delle autobotti: «Sono andato a prendere l'acqua adesso : prelevata a San Rocco l'acqua è torbida, prelevata a davanti alla Conad l'acqua è piena di residui. Avvertiti gli operatori delle autobotti si giustificano che potrebbe essere solo la prima che ho prelevato. Avvertiti anche i vigili e l'ufficio tecnico per le verifiche». E sabato è vigilia di Natale.