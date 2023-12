La tanto attesa riapertura del cinema di Aprilia, originariamente prevista per la giornata di ieri, è stata rimandata a seguito di prescrizioni emesse dalla Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo. La struttura situata sulla Pontina, nonostante i preparativi della proprietà, ha dovuto restare chiusa in attesa del via libera dell'organo di vigilanza.

La Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo ha posto alcune condizioni che la proprietà del Cinema Multisala Lux è al momento impegnata a soddisfare. Si tratta di un ostacolo temporaneo che richiederà l'adeguamento alle normative e alle direttive specifiche, garantendo sicurezza e conformità agli standard richiesti.

Al momento, la tempistica dello slittamento non è chiara, ma fonti vicine alla situazione indicano che la proprietà del cinema si sta adoperando per rispondere prontamente alle prescrizioni e ottenere l'autorizzazione necessaria. Tuttavia, bisognerà attendere il prossimo incontro della Commissione comunale per il pubblico spettacolo per conoscere la data ufficiale di riapertura.

Il progetto di rinnovamento è ambizioso e prevede il riallestimento totale delle sette sale nei prossimi mesi. Nonostante l'attuale impasse, la proprietà ha già annunciato che, una volta ottenuto il via libera, inizierà con l'apertura di due sale. La programmazione iniziale sarà prevalentemente incentrata sui film natalizi, offrendo al pubblico un'ampia scelta di titoli, tra cui spiccano Wish, Wonka, Adagio, Ferrari, Santocielo e Prendi il volo.

Gli appassionati di cinema dovranno pazientare ancora un po', ma sembra che il Multiplex stia lavorando attivamente per superare gli ostacoli e offrire presto al pubblico un'esperienza cinematografica rinnovata.