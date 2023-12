Giorgia Meloni tifa per Latina come Capitale della Cultura 2026? Il dubbio è venuto al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad che ha scritto una lettera aperta alla premier. Rimini, come Latina, è tra le 10 città finaliste che si sfideranno per il titolo di Capitale della Cultura 2026. A far sorgere il sospetto al primo cittadino romagnolo è stata la lettera di auguri che Meloni ha scritto per il 91esimo dell'inaugurazione di Latina, lo scorso 18 dicembre e resa pubblica dal sindaco del capoluogo Matilde Celentano. A insospettire è soprattutto il passaggio in cui Meloni afferma che he la candidatura a capitale della cultura per il 2026 "dimostra che Latina ha idee e voglia di crescere, di porsi al centro della vita italiana e farsi conoscere con le sue energie più belle e positive".

Per questo Jamil Sadegholvaad scrive alla Premier: "Gentilissima Presidente del Consiglio dei Ministri, nel cogliere l'occasione per rivolgerLe i migliori auguri di serene festività natalizie, sono a rappresentarLe un piccolo e personale dubbio, scaturito questa mattina alla lettura della stampa nazionale. Leggo di una Sua dichiarazione a favore di Latina in cui, complimentandosi per il 91esimo compleanno della città laziale, sottolinea espressamente come la candidatura della stessa città a Capitale Italiana della Cultura per il 2026 ‘dimostra che Latina ha idee e voglia di crescere, di porsi al centro della vita italiana e farsi conoscere attraverso le sue energie più belle e positive'. Concetti sicuramente condivisibili e complimenti meritati ma… Ma mi permetta di chiederLe: è un messaggio oggettivo e neutro a esaltare il valore di tutta la provincia italiana autentica spina dorsale del Paese oppure si tratta di un endoserment sotto mentite spoglie per una competizione che, dopo avere selezionato nei giorni scorsi quelle che possiamo definire ‘le 10 finaliste', proclamerà ufficialmente il suo vincitore il prossimo marzo?"