"Per i nostri bambini - ha ammesso il prof. Lubrano nel ringraziare i volontari dell'Aisa - è sempre bello ricevere regali, poi quando sono portati da babbo natale hanno un significato speciale".

Sorrisi e doni, ecco cosa hanno portato questa mattina agli ospiti dei reparti di Pediatria, Pronto Soccorso Pediatrico, Ostetricia e Neonatologia dell'Ospedale Goretti di Latina, i volontari dell'Aisa - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale Comando Provinciale Latina accompagnati da Babbo Natale e guidati dal presidente Fedele Morano. Accolti con gioia dal Primario, dott. prof. Riccardo Lubrano e dal personale sanitario, hanno fatto "irruzione" nelle stanze dei piccoli pazienti scortati dal Mago Spillo per donare loro anche pupazzi e buoni per acquistare gelati presso la gelateria Mon Amour a Latina Fiori. Il dono più grande però lo hanno ricevuto: l'entusiasmo, la gioia e il calore dei bambini nel riceverli.

