Considero questo voto come la volontà di tutto il Consiglio comunale di Latina di sbloccare una situazione che, ulteriormente procrastinata, mette in seria difficoltà la gestione operativa di uno dei parchi più antichi e pone a rischio il delicato equilibrio di un'area protetta, che vogliamo salvaguardare", queste le parole del consigliere Nazzareno Ranaldi, all'indomani del voto all'unanimità sulla mozione da lui presentata a nome del gruppo PerLatinaDuemilatrentadue, che impegna la giunta comunale ad attivarsi per la nomina di un nuovo direttore del Parco Nazionale del Circeo, posto vacante da tre anni.



"La nomina del direttore del Parco Nazionale del Circeo è in attesa dal 31/12/2022 quando è stata trasmessa la terna dei nominativi per la individuazione del Direttore del Parco." - ha dichiarato ancora Ranaldi - "Ma il Direttore del Parco manca da oltre tre anni e questo significa la paralisi delle attività, che vanno dalla realizzazione dei progetti del PNRR alla gestione della duna e del bosco, soprattutto in un parco fortemente antropizzato, che vede e conosce l'azione dell'uomo sull'ambiente, spesso con risultati nefasti."

Si legge nella mozione, infatti, che questa decisione impegna la giunta e la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ad attivarsi "nei confronti del Ministero dell'Ambiente e in tutte le sedi opportune con ogni azione di propria competenza al fine di sbloccare la situazione di stallo e di ottenere quanto prima la nomina del Direttore in modo che possa tornare nella piena operatività e a garantire le proprie importanti funzioni".



È trascorso praticamente un anno dalla definizione, da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente, della terna di candidati tra i quali il Ministro può scegliere il nuovo Direttore del PN del Circeo: la delibera n.37 del 29/12/2022 il Consiglio Direttivo dell'Ente parco prendeva atto della terna di nominativi per la individuazione del Direttore del Parco nazionale del Circeo, così come definita dopo accurata selezione pubblica, successivamente trasmessa al MASE in data 31/12/2022. Ma ad oggi risulta ancora vacante il posto di Direttore del Parco, che tra le proprie funzioni è responsabile del personale dipendente dell'Ente Parco, che risulta di fatto bloccato e così compromesso nella propria missione. In data 13/11/2023 Il Presidente del Parco dott. Giuseppe Marzano ha inviato una lettera al Ministero dell'Ambiente (MATTM) e a una serie di istituzioni interessate – compreso la Sindaca del Comune di Latina dott.ssa Matilde Celentano – e ai relativi rappresentanti nazionali e regionali per sollecitare ulteriormente le nomine del Direttore del Parco Nazionale del Circeo.

Si legge ancora nella mozione che "a causa della mancata nomina del Direttore dell'Ente da parte del MASE molte attività non possono essere espletate nel modo dovuto con gravi ripercussioni anche sull'operatività degli altri Enti territoriali, e che molte progettualità finanziate in mancanza del Direttore non possono essere realizzate. Tra le tante progettualità non attivate risultano molti interventi finanziati dal MASE nell'ambito di ‘Parchi per il Clima' relativi alla realizzazione di piste ciclabili, consolidamento della duna costiera con tecniche dell'ingegneria naturalistica, azione per la conservazione degli habitat forestali".