Nei giorni 15, 16 e 17 dicembre si è svolta nei padiglioni di Bologna Fiere la più importante kermesse cinofila dell'anno, organizzata dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che ogni anno si tiene in un'importante città italiana. Non poteva mancare all'appuntamento l'allevatore itrano Vincenzo Soprano che con la sua attività di Campello ha presentato sulla moquette dei padiglioni espositivi ben sei segugi, cinque maremmani dal pelo raso e una segugia Italiana anche lei a pelo raso. Strepitosi i risultati, il primo giorno, venerdì, ben tre primi posti, due secondi e un terzo. Il sabato ben quattro primi posti, e due secondi posti, con Ziotto Di Campello che è stato proclamato miglior maschio assoluto e migliore di razza, ma non solo. La giornata si è chiusa con un prestigiosissimo ed inaspettato terzo posto sul podio dei migliori gruppi di allevamento, cosa assai rara per le razze da seguita. Domenica si è chiuso con il Raduno nazionale: qui addirittura 5 primi posti assoluti ed il campione Mondiale in carica "Ziotto Di Campello" che è salito ancora sul podio più alto venendo proclamato miglior maschio e miglior esemplare di razza. Il viaggio di ritorno nella terra di Fra' Diavolo si è consumato con tanta stanchezza ma nella consapevolezza di avere aggiunto una pagina importante per l'allevamento nazionale dei cani da seguita, portando ancora una volta in alto il nome del Lazio e di Itri.