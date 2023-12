Peggiora la declinazione politica del caso rifiuti. Ieri il consigliere comunale Franco De Angelis, anche in qualità di Presidente della Commissione di controllo e garanzia, ha, di fatto, intimato all'assessore all'ambiente Diego Santoro di rispondere ad un'interrogazione, ormai datata, s

ulla vicenda del contratto sparito (poi firmato) e relativo impatto sulle rate già pagate in assenza del contratto medesimo. La sottoscrizione è avvenuta il 23 novembre ma il contenuto dell'interrogazione inviata all'assessore contiene una serie di altri quesiti su cui l'amministrazione continua a mantenere un silenzio considerato imbarazzante.

L'interrogazione è stata depositata il 23 ottobre e non ha ancora avuto risposta. Ora l'autore chiede che vi sia una risposta entro l'otto gennaio, dopo di che verranno inviati gli atti alle autorità di garanzia. Ma quali sono le domande rimaste inevase? La prima riguardava, appunto, delucidazioni sulla mancata sottoscrizione del contratto nonostante l'affidamento del servizio ci sia stato a febbraio 2023, atto di cui comunque non esiste un numero di protocollo, inspiegabilmente. C'è poi una domanda specifica che riguarda il dec (delegato all'esecuzione del contratto) Monica Coppola, che riceve un compenso mensile di 1250 euro per verificare l'esecuzione del servizio prima di dare il via libera al pagamento delle rate mensili, verifica che deve avvenire confrontando cosa dice il contratto (inesistente perché non registrato fino al 23 novembre).