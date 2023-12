Se ne parla da anni, e ora sembra che siamo vicini a un punto di svolta: nella zona dei Cinque Archi, al confine tra i comuni di Velletri e Cisterna, potrebbe presto sorgere una fermata della linea ferroviaria Roma-Napoli. La questione è stata discussa nell'ultimo consiglio comunale di Velletri, in risposta a un'interrogazione ad hoc del consigliere di minoranza Sergio Andreozzi (capogruppo di Verdi e Sinistra - Europa Verde). L'assessore delegato Luca Quattrocchi ha risposto: «Abbiamo già avviato un dialogo in Regione con Rfi e nel mese di gennaio avremo un incontro in Regione alla presenza dell'assessore al bilancio, dell'assessore ai trasporti e del personale del servizio investimenti ed ingegneria di Rfi». Dunque, si tratta di qualcosa di più di una semplice promessa. Il progetto di una fermata nella zona periferica di Velletri è parte del programma di governo del sindaco Ascanio Cascella e affonda le sue radici nell'iniziativa dell'assessore regionale Giancarlo Righini, che da anni si impegna per la realizzazione di questa importante infrastruttura strategica. Oltre a beneficiare i residenti al confine delle due comunità, faciliterebbe notevolmente gli spostamenti da e per il carcere di Lazzaria: «Una fermata di fondamentale importanza per diversi aspetti, non ultimo la presenza di un carcere che non dispone di mezzi di trasporto adeguati, soprattutto per i familiari», ha sottolineato il delegato, concludendo: «È un'opera storica, inserita nel nostro programma elettorale e consentirà ai cittadini di raggiungere la Capitale in 25-28 minuti. Uno snodo strategico per la città, in un'area già individuata nel Piano Regolatore. L'Amministrazione Cascella sarà protagonista in questo percorso».