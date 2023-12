Anche il Comune di Lanuvio ci prova e si candida ufficialmente ad entrare nel ristretto club dei "Borghi più belli d'Italia". Al momento sono 328 i centri che possono fregiarsi di questo importante riconoscimento. Lo scorso 20 dicembre il primo cittadino del comune dei Castelli Romani Andrea Volpi, ha firmato la richiesta, la terza in zona dopo quelli di Nemi e Castel Gandolfo.

Avanzata la proposta, adesso si attende il sopralluogo degli ispettori e il responso che avverrà entro il 2024. Per partecipare ci sono precisi criteri da rispettare: il borgo non deve superare i 2mila abitanti mentre la città le 15mila unità. Inoltre il centro deve essere interesse storico-architettonico. In caso di esito positivo Lanuvio potrà contare di un'apposita pagina dedicata (con tanto di informazioni annesse), sul sito di Borghi d'Italia.

Nel Lazio sono in totale 25 i Comune che hanno ottenuto questo riconoscimento, di cui tre nella provincia di Latina (Gaeta, Sperlonga e San Felice).