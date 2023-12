Adesso può partire ufficialmente il conto alla rovescia. C'è un tempo massimo ed è quello di quattro mesi per iniziare i lavori nelle buche-cantiere nel centro di Cisterna. Come già ampiamente annunciato si partirà dalla parte pubblica e poi su quella privata.

Nella giornata di ieri il dirigente del Settore 3 Luca De Vincenti ha rilasciato il permesso a costruire per l'inizio dei lavori nella buca di fronte al Palazzo dei Servizi. È l'ultimo atto che l'Amministrazione doveva espletare per chiudere le famose Buche di Cisterna, dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale (il 20 dicembre scorso ndr), per la realizzazione della Sala Polivalente, di parcheggi e di un'area ad arredo urbano. La palla ora passa nel campo della società privata, la GiSi immobiliare che ha tempo quattro mesi per iniziare i lavori.

Qualche giorno fa il sindaco Valentino Mantini e l'assessore delegato Andrea Santilli commentavano così le ultime novità a riguardo: «Al netto di tutti i lavori che sono già iniziati nella nostra comunità come quelli del Pnrr, questa è senza ombra di dubbio l'opera pubblica più importante per Cisterna. Si procede spediti per iniziare i lavori quanto prima con l'obiettivo di poterli concludere entro il 2026. Da un vuoto nascerà uno spazio di aggregazione pubblico e di decoro urbano per la nostra città. Nulla è stato, ed è scontato, ma il lavoro costante continua a portarci vicino alla meta per chiudere finalmente una ferita aperta da 20 anni».