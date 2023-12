Grande curiosità ha destato tra i frequentatori della spiaggia di Serapo la presenza di un lungo e profondo scavo nella sabbia. Il mistero è durato poco poiché si è subito appreso che erano in corso dei lavori per la realizzazione dell'infrastruttura lineare sottomarina di interesse nazionale nell'ambito del progetto "Isole Minori", per la posa di un sistema di cavi di trasmissione dati in fibra ottica per il collegamento delle isole Pontine. Ad operare Infratel Italia in possesso del permesso di occupazione di un tratto di arenile compreso tra lo stabilimento Sirio e lo stabilimento Lido e di specchio acqueo per un totale di mq 651,05, per la posa in opera di cavi dati a fibra ottica. Ieri mattina in azione nel tratto di mare interessato dai lavori anche una nave posacavi. Il Piano "Collegamento Isole Minori", finanziato e promosso dal Dipartimento della trasformazione digitale con un investimento di oltre 45 milioni di euro del PNRR, è appunto attuato da Infratel Italia S.p.A e realizzato dall'operatore aggiudicatario Elettra Tlc. Lo stesso ha il fine di fornire connettività adeguata a 21 isole minori, tra cui Ponza e Ventotene, che sono ad oggi caratterizzate da un alto livello di divario digitale causato dalla limitata capacità delle reti di backhaul disponibili (ponti radio o cavi obsoleti) per il collegamento alle dorsali ottiche della penisola italiana. Tramite la posa di cavi ottici sottomarini e terrestri, il Piano consente di abilitare moderni servizi digitali per le imprese, i cittadini e le Pubbliche Amministrazioni locali, attraverso la diffusione dei servizi a banda ultra larga, dei servizi di connettività mobile e, in prospettiva, dei servizi basati sulla tecnologia 5G.