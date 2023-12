Sono iniziate da alcuni giorni le attività messe in campo dall'amministrazione comunale del sindaco Lanfranco Principi per allontanare gli storni che da alcune settimane stazionano che da giorni stazionano in alcune aree verdi del centro città, in particolare nel quartiere Agroverde e Toscanini.

Venerdì pomeriggio il vice sindaco di Aprilia e assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti ha assistito all'intervento della ditta "Falconieri romani", società incaricata dal Comune pontino per allontanare gli storni utilizzando dissuasori naturali. Dopo l'impiego di dissuasori acustici, gli operatori hanno utilizzato i falchi per l'attività di "bird control", il cui vantaggio è quello di non arrecare danno alla specie, a seguito di un addestramento specifico per condizionamento classico e operante. ️La ditta, così come da incarico, nei prossimi giorni seguirà la fase evolutiva del processo fino a completa risoluzione. Contestualmente in questi giorni è intervenuta anche la Progetto Ambiente per sanificare e ripulire alcune strade del quartiere Agroverde, come via Aldo Moro, dalla notevole quantità di guano accumulato sui marciapiedi.

L'amministrazione comunale ha inoltre espresso l'intenzione di valutare e adottare pratiche simili per altre problematiche ambientali, enfatizzando l'importanza di soluzioni sostenibili e rispettose della natura.